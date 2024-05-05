Балахнин: «Краснодар» был мотивирован, но у команды ничего не получалось»

Российский тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос о причинах поражения «Краснодара» в матче с «Ахматом».

Игра 27-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского коллектива.

«Я бы не говорил ничего о мотивации, «Краснодар» наверняка был мотивирован. Другое дело, что у команды ничего не получалось. А то, что игроки все осознавали, не поддается сомнению», — цитирует Балахнина Vprognoze.

По мнению эксперта, когда до конца сезона остается так мало игр, то тут уже не стоит говорить о мотивации.

После поражения «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «быков» 50 набранных очков в 27 играх.

В следующем туре «Краснодару» предстоит на выезде сыграть со «Спартаком» (11 мая).