Янсен объяснил, почему не возглавил «Спартак»

Бывший наставник «АЗ Алкмаар» Паскаль Янсен рассказал, почему не стал тренером московского «Спартака».

— У меня действительно был вариант со «Спартаком». Я серьезно отношусь к каждому предложению, поэтому я рассматривал работу в «Спартаке». Почему не срослось? Это было совместное решение. В клубе решили, что им нужен тренер, который знаком с РПЛ, — цитирует Янсена ESPN Goedemorgen Eredivisie.

В середине апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. На данный момент исполняющим обязанности наставника «красно-белых» является Владимир Слишкович.

После 26 туров «Спартак» находится на четвертом месте в РПЛ, набрав 42 очка.