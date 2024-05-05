Динияр Билялетдинов назвал трёх лучших игроков РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов назвал трёх футболистов, которые, по его мнению, являются лучшими в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Для меня лучшим футболистом РПЛ является Кордоба из «Краснодара». Второй после него это Костя Тюкавин. Третьим отмечу Глушенкова», - цитирует Билялетдинова Sport24.

Матчи 27-го тура чемпионата России проходят в эти дни – 4, 5 и 6 мая. На первом месте в турнирной таблице в настоящий момент располагается «Зенит», который опережает «Краснодар» по дополнительным показателям. Если питерцы в понедельник не проиграют в гостях у «Факела», то станут единоличными лидерами Премьер-лиги.