Балахнин: «На багаже Ивича «Краснодар» как-то играл, но спад может продолжиться»

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Краснодар» не показывает чемпионскую игру на протяжении сезона-2023/24.

«Краснодар» сейчас не показывает чемпионскую игру, но и до этого матча было видно, что команда стала в последнее время играть с перепадами.

Этого стоило ожидать после ухода Ивича. Ещё на каком-то багаже они какое-то время играли, но этот спад может продолжиться. Уход тренера среди сезона всё равно когда-то бы сказался», — заявил Балахнин.

4 мая «Краснодар» на своём поле неожиданно проиграл «Ахмату» со счётом 0:1 и упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ.