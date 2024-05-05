Кассьерра высказался на тему нестабильных результатов «Зенита»

Форвард питерского «Зенита» Матео Кассьерра высказался на тему нестабильных результатов питерцев в нынешнем сезоне.

«Нестабильные результаты «Зенита»? Понимаете, это часть футбола. Каждый сезон не похож на другой. В этом году «Динамо» и «Краснодар» очень хороши. Но у нас осталось ещё четыре матча», - цитирует Кассьерру Metaratings.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в понедельник, 6 мая, - против «Факела» на выезде. Если команда Сергея Семака не проиграет, то выйдет на чистое первое место, ведь «Краснодар» в субботу на своём поле проиграл «Ахмату». В настоящий момент «Зенит» и «Краснодар» имеют по 50 набранных очков.