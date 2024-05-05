Смородская: «Мне будет жалко, если «Сочи» вылетит»

«Мне будет жалко, если «Сочи» вылетит. Не все сразу получилось, но я надеюсь, что будет хорошо. На них ходит мало зрителей? Помню время, когда на «Краснодар» ходило 500 человек. Всему нужно время», - передает слова Смородской «РБ Спорт».