Смородская: «Мне будет жалко, если «Сочи» вылетит»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская не желает «Сочи» вылета из Премьер-лиги в низший дивизион.
«Мне будет жалко, если «Сочи» вылетит. Не все сразу получилось, но я надеюсь, что будет хорошо. На них ходит мало зрителей? Помню время, когда на «Краснодар» ходило 500 человек. Всему нужно время», - передает слова Смородской «РБ Спорт».
После 26 туров чемпионата России сочинская команда набрала 20 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В ближайшем матче РПЛ южане на выезде встретятся с московским «Динамо». Поединок пройдет 5 мая и начнется в 16:30 мск.
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