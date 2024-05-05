«Зенит» подписал соглашение с клубом ОАЭ

«Зенит» объявил о подписании соглашения с клубом «Аль-Васл» из ОАЭ. В этом документе прописано взаимодействие клубов в спорте, научно-технической подготовке, учебных курсах и выявлении талантливых игроков. Кроме того, клубы договорились о проведении тренерских курсов и товарищеских игр. Срок соглашения составляет два года, но оно может быть пролонгировано.

Отметим, что в настоящий момент «Зенит» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Факела». Команды сыграют в понедельник, 6 мая. Даже набора одного очка питерцам хватит для выхода на чистое первое место, ведь «Краснодар» в субботу проиграл на своём поле «Ахмату».