Камоцци предрёк незавидную судьбу Дзюбе в «Локомотиве»

Агент Франко Камоцци порассуждал о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Стоит отметить, что этом сезоне 34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.