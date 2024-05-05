Алексей Попов рассказал, кто победит в матче ЦСКА - «Рубин»

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов высказал мнение о поединке между ЦСКА и своей бывшей командой в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«ЦСКА будет всю игру давить, а «Рубин» - искать шансы, чтобы Даку забил. Я склоняюсь к тому, что в трудной игре ЦСКА одержит победу. Не думаю, что счёт в матче будет крупным», - передает слова Попова Metaratings.ru.

Поединок ЦСКА и «Рубина» состоится в понедельник, 6 мая, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча запланировано в 20:30 по московскому времени. Перед этой игрой «армейцы» занимают восьмое место в таблице, а гости находятся на девятой строчке.