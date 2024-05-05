Колосков: «Не удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах московского «Спартака» финишировать в призовой тройке РПЛ.

«Не исключаю, что «Спартак» включится в борьбу за призовые места. В последних матчах «красно-белые» играют с вдохновением, грамотно. Не удивлюсь, если «Спартак» займет место в тройке», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

После 26 туров чемпионата России «Спартак» с 42 очками занимает четвертое место в таблице. «Красно-белые» отстают от идущего третьим «Динамо» на пять баллов. В ближайшем матче Премьер-лиги «красно-белые» на выезде встретятся с «Пари НН». Игра состоится 5 мая.