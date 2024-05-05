С матча «Факел» - «Зенит» сняли судью

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом».

Согласно сведениям журналистов «Спорт-Экспресса», в составе судейской бригады на эту встречу произошло изменение. Вместо Рафаэля Шафеева обязанности видеоарбитра будет выполнять Алексей Амелин.

Поединок между «Факелом» и «Зенитом» состоится на стадионе в Воронеже завтра, 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В преддверии этого противостояния хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, а гости являются лидерами.