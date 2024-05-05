Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре»

4 мая «Краснодар» потерпел неожиданное поражение на своём поле от «Ахмата» (0:1) в рамках 27-го тура РПЛ.

В сети подсчитали, что при нынешнем главном тренере «Краснодар» выигрывает реже, чем при Ивиче – 43% против 55.

Всего при сербском специалисте «Краснодар» сыграл 48 матчей во всех турнирах – 27 побед, 11 ничьих и 10 поражений. При Ивиче команда в среднем набирала 1,92 очка. 46-летний серб возглавил российский клуб в январе 2023 года, а покинул клуб 13 марта следующего года. На момент ухода Ивича из клуба «Краснодар» шёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

«Краснодар» после 27 туров располагается на втором месте с 50 очками. У «Зенита» в активе такое же количество очков, но имеется матч в запасе.

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