Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей «бело-голубых» с «Сочи» и «Балтикой».

«Посмотрим, как на команде отразится поражение от «Спартака». По логике, команда обязана реабилитироваться за тот проигрыш. Главное, чтобы ребята собрались, и им везло. Бывает такое, что мяч просто не лезет. Но с аутсайдерами сейчас даже тяжелее и опаснее играть, у них своя мотивация. «Балтику» и «Сочи» сейчас настраивать на «Динамо» не надо, там футболисты сами все понимают. Там парни боевые, для нас соперники неудобные. По большому счету надо выходить так, как на матч с «Зенитом», - сказал Силкин.

По итогам 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в таблице.