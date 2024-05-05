Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич может вернуться на поле в поединке финала Пути регионов Кубка России против калининградской «Балтики». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Матч между командами состоится на стадионе в Калининграде 14 мая.

Напомним, что сербский защитник получил повреждение по ходу полуфинального матча Кубка страны против столичного «Динамо». В начале дерби Бабич был заменен из-за травмы бедра.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний сербский футболист провел 17 поединков, отметившись одним забитым мячом.