«Игра с «Сочи» будет очень сложной. Им надо вылезать с последнего места. Все будет зависеть от настроя. Если у «Динамо» есть желание бороться за чемпионство, то команда обязана побеждать. Три очка до первого места - это очень мало. Главное, обойтись без шапкозакидательства. Очень много будет зависеть от игры 5 числа. «Балтика» тоже сейчас играет очень прилично. Чего говорит только победа над ЦСКА», - сказал Петрушин.