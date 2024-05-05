Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей «бело-голубых» с «Сочи» и «Балтикой».
«Игра с «Сочи» будет очень сложной. Им надо вылезать с последнего места. Все будет зависеть от настроя. Если у «Динамо» есть желание бороться за чемпионство, то команда обязана побеждать. Три очка до первого места - это очень мало. Главное, обойтись без шапкозакидательства. Очень много будет зависеть от игры 5 числа. «Балтика» тоже сейчас играет очень прилично. Чего говорит только победа над ЦСКА», - сказал Петрушин.
После 26 матчей «Динамо» с 47 очками занимает третье место в таблице РПЛ.
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