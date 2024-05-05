Роша ждёт нового предложения от ЦСКА

Представители агентства Sferico Sports, которое представляет интересы защитник столичного ЦСКА Виллиана Роши, заявили о том, что ждут нового предложения от руководства «армейского» клуба.

«Ждем предложения от ЦСКА, но пока ситуация остается такой же, как прежде, никаких изменений», - сообщили «РБ Спорт» в агентстве.

Срок действующего контракта бразильского футболиста с ЦСКА рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне чемпионата России 29-летний защитник провел 20 поединков. Виллиан отметился двумя забитыми мячами, получил восемь желтых карточек и дважды был удален с поля.