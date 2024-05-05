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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Таранов считает, что «Краснодар» психологически не готов стать чемпионом России

05 Мая 2024 • 11:53 Комментировать

Экс-игрок «Краснодара» Иван Таранов считает, что у «быков» нет психологической устойчивости для того, чтобы стать чемпионами России.

«Команда психологически не готова к чемпионству. По всей видимости, у «Краснодара» ещё не такой чемпионский состав, который смог бы воспользоваться ошибками «Зенита». Нет такой устойчивой психологии победителя», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

На данный момент лидером чемпионата страны является «Зенит», заработавший 50 баллов. Следом идёт «Краснодар», уступающий петербургскому клуб по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо», набравшее 47 очков.

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Иван Таранов РПЛ
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