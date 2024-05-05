Болельщики «Краснодара» требуют отставки Мусаева после поражения от «Ахмата»

4 мая «Краснодар» на своём поле неожиданно проиграл «Ахмату» со счётом 0:1 в 27-м туре чемпионата России.

В социальных сетях «быков» болельщики оставили разгневанные комментарии в адрес главного тренера Мурада Мусаева. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отобрало самые яркие мнения.

«С возвращением Мусаева вернулось чувство стыда за команду. Когда с нами был Ивич такого не было. Хотели пойти на следующую дом игру, но теперь точно нет. Ужас», - @__marinakuper__

«Галицкий доволен тренером? Все хорошо?» - @sergei__001

«После этого матча Мусаев если он мужчина, обязан подать в отставку», - @commers61

«Вы не заслужили чемпионство, нет страсти в игре, нет азарта! Все стоят, нет лидера! Команда дно», - @bayern2222

«Отлично! Спасибо за сезон! Года через 3-5 попробуем снова …

Просто позор …. Надо иметь огромный талант, что бы так *** все, что так строилось», - @s1mbiot

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