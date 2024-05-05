Салихова назвала цель существования «Краснодара»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о «Краснодаре» после матча с грозненским «Ахматом». «Быки» неожиданно уступили на своем поле со счетом 0:1.
«Уволив Ивича, «Краснодар» дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у быков, но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.
После 27 матчей краснодарский коллектив набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. На первой позиции с аналогичным количеством очков находится петербургский «Зенит».
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