Салихова назвала цель существования «Краснодара»

«Уволив Ивича, «Краснодар» дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у быков, но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.