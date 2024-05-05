Агент Роналдо рассказал, есть ли у нападающего предложения

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха в беседе с журналистами рассказал о том, что нападающий «Ростова» Роналдо не получал предложений от других клубов.

«На данный момент мы не получали предложений от других клубов, на нас никто не выходил по поводу возможного трансфера», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что бразильский нападающий пополнил ряды «Ростова» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Роналдо провел 11 поединков за «жёлто-синих», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам 26 туров Премьер-лиги команда Валерия Карпина с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице.