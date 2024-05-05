Бериша прокомментировал победу над «Краснодаром»

Атакующий полузащитник Бернард Бериша, выступающий за грозненский «Ахмат», высказался о гостевой победе над «Краснодаром» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.

«Слава богу, нам удалось выиграть этот матч. Против «Краснодара» всегда тяжело играть, это хорошая команда. Мы проявили характер и заслуженно добились победы», - передает слова Бернарда «РБ Спорт».

Напомним, что встреча в Краснодаре завершилась минимальной победой грозненского коллектива со счетом 1:0.

«Ахмат» одержал четыре подряд победы в Российской премьер-лиге. После 27 туров грозненская команда с 32 баллами располагается на десятой позиции в турнирной таблице.