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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Краснодар» вроде хочет стать первым, но не понимает, как это сделать»

05 Мая 2024 • 11:23 Комментировать
Краснодар
0:1
Ахмат

Борис Игнатьев, бывший наставник сборной России, поделился своим мнением о неудачном выступлении «Краснодара» в весеннем отрезке чемпионата.

- У «Краснодара» есть психологический барьер - вроде хочет стать первым, но не понимает, как это делать. Нельзя сказать, что «Краснодар» стал играть хуже, - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

4 мая команда Мурада Мусаева на своём поле принимала «Ахмат», встреча прошла в рамках 27-го тура РПЛ и завершилась победой гостей со счётом 0:1. У «быков» одинаковое количество очков с петербургским «Зенитом», но сине-бело-голубые» обходят краснодарцев по дополнительным показателям. В понедельник «Зенит» на выезде сыграет с «Факелом», в случае победы коллектив Сергея Семака увеличит отрыв от «Краснодара».


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