Главный тренер «Химика» Передня: «Питаемся один раз в день за счёт фаната-мецената»

Наставник дзержинского «Химика», выступающего во Второй лиге, Сергей Передня рассказал, как в клубе организован процесс питания.

«Питаемся раз в день за счёт фаната-мецената, друга команды, который сильно помогает. Мы едим на заводе, а приезжим командам выделяем доппаёк. Мы специально делаем тренировки утром, чтобы поработать и потом полноценно пообедать», — цитирует специалиста издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что «Химик» выступает в группе «Серебро» Второй лиги (дивизион «А»). После 11 матчей дзержинская команда набрала 17 очков и занимает третье место. В следующем туре «Химик» сыграет с «Текстильщиком». Встреча состоится 11 мая.