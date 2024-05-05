Роберто Фернандес: «Динамо» обязано бороться за чемпионство до конца»

Защитник столичного «Динамо» Роберто Фернандес высказался касательно шансов «бело-голубых» на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«В последних матчах чемпионата мы выходили с большим рвением и с большим терпением одновременно. Мы должны продолжать свой путь. «Динамо» станет чемпионом? Мы обязаны бороться до конца», - передает слова Фернандеса Metaratings.ru.
После 26 туров чемпионата России «Динамо» набрало 47 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Марцела Лички на домашнем стадионе встретятся с «Сочи». Игра пройдет 5 мая.
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