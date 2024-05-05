Игнатьев: «Никто не возьмётся сейчас назвать будущего чемпиона»

По мнению Бориса Игнатьева, экс-наставника сборной России, сейчас в РПЛ нет явно фаворита в борьбе за золотые медали.

- Никто не возьмется сейчас назвать будущего чемпиона. В нашем чемпионате поднялся градус борьбы, команды находят внутренние ресурсы для победы над более сильными соперниками. И внизу, и вверху турнирной таблицы идет как никогда ожесточенная борьба. – цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

«Краснодар» в субботу потерпел домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) и упустил возможность возглавить таблицу чемпионата. На данный момент «быки» идут на второй строчке, имея равное количество очков с лидирующим «Зенитом», у которого игра в запасе. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 47 очков.