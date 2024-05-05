Литвинов тремя словами описал тренера «Спартака» Слишковича

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мыслями об исполняющем обязанности главного тренера «красно-белых» Владимире Слишковиче.

«Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее. Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться», - передает слова Литвинова Sport24.

Напомним, что 14 апреля пост главного тренера «красно-белых» покинул испанец Гильермо Абаскаль. Вместо него временно был назначен Слишкович. Под его руководством «народная команда» провела пять поединков и не потерпела ни одного поражения.