В «Зените» рассказали о возможном усилении команды

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра в беседе с представителями СМИ высказался о возможном усилении команды.
«Это мы будем обсуждать после окончания сезона. Сейчас у нас вообще времени нет смотреть на это. Уже думаем об игре с «Факелом», потому что она будет очень важной», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В данный момент петербургский клуб с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче Премьер-лиги подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Встреча пройдет 6 мая.
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