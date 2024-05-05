Радимов: «Дай бог, чтобы у Илича получилось»

Владислав Радимов, экс-игрок «Зенита», высказался о назначении Саши Илича в «Пари НН».

Напомним, на этой было объявлено о том, что серб стал новым главным тренером нижегородского клуба. Ранее в отставку был отправлен Сергей Юран.

- Дай бог, чтобы у него получилось, но это выглядит очень сомнительно. Руководство клуба очень рискует. Календарь у них – как минимум стыковые матчи, если не прямой вылет из РПЛ, - передаёт слова Радимова «Матч ТВ».

«Пари НН» сейчас находится на 12 строчке в таблице чемпионата. В воскресенье нижегородцы у себя дома примут столичный «Спартак», начало встречи запланировано на 19:00 по мск.