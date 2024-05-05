Тренер «Зенита»: «Будем бороться, чтобы занять первое место»

Виллиам де Оливейра, тренер петербургской команды, рассказал об амбициях «Зенита» в нынешнем сезоне.

Напомним, «Зенит» участвует в борьбе за чемпионство РПЛ и Кубок России. В турнирной таблице команда Сергея Семака лидирует, имея в своей копилке 50 очков. В Кубке «сине-бело-голубые» сразятся с ЦСКА за право сыграть в Суперфинале турнира, в первой игре команды сыграли вничью со счётом 1:1.

- Это футбол. Мы в гонке и там, и там. Поэтому будем бороться, чтобы занимать первое место. В конце сезона посмотрим, как все получится, - цитирует тренера петербургской команды «Спорт-Экспресс».

6 мая в Воронеже «Зенит» проведёт встречу 27-го тура РПЛ против «Факела», начало игры запланировано на 18:00 по мск.