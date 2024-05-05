Бубнов предсказал результат матча «Локомотив» - «Ростов»

В поединке 27-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Прогнозом на этот матч поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. «Ростов» нестабилен, пропускает почти в каждой встрече. «Локомотив» не уступает «Ростову» по качеству игры. Факторы свежести и домашнего поля помогут «Локомотиву» взять победу», - передает слова Александра Sportbox.

«Железнодорожники» примут «Ростов» на своем поле в понедельник, 6 мая. Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 20:30 по московскому времени. В преддверии матча «Локомотив» занимает пятое место в таблице, а подопечные Валерия Карпина идут шестыми.