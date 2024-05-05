Глебов назвал задачу «Ростова» до конца сезона

Данил Глебов, полузащитник ростовской команды, рассказал, какая задача стоит перед «Ростовом» в оставшихся матчах сезона.

- Какая у нас задача на остаток сезона? Выигрывать в оставшихся матчах.

Готов ли покрасить бороду в клубные цвета, если займём третье место? Посмотрим, давайте не будем загадывать. Будем от игры к игре двигаться, - цитирует футболиста «РБ Спорт».

«Ростов» имеет в своей копилке 40 баллов и располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата России, впереди команду Валерия Карпина ждёт матч 27-го тура РПЛ против «Локомотива», игра пройдёт 6 мая в Москве, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по столичному времени.