Бубнов рассказал, как завершится матч ЦСКА - «Рубин»

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на домашнем стадионе примет казанский «Рубин». Своим взглядом на эту встречу поделился бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«2:1. Очередная неудача «армейцам» не нужна. С «Зенитом» играли неплохо, поэтому можно рассчитывать на успех в игре с казанской командой, хотя будет непросто», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч ЦСКА против «Рубина» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в понедельник, 6 мая. Начало поединка запланировано в 20:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости – девятое.