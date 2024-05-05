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Булыкин назвал фаворита в матче «Динамо» - «Сочи»

05 Мая 2024 • 10:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
Через 4 ч. 56 мин.

Московское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ должно подтвердить свои чемпионские амбиции и обыграть южан. Об этом заявил экс-форвард «бело-голубых» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Динамо» в чемпионской гонке, а «Сочи» борется за то, чтобы остаться в РПЛ. Здесь будет серьёзный накал, но «Динамо» должно одержать победу», - приводит слова ветерана Metaratings.ru.

Булыкин предположил, что счёт будет 2:1 в пользу команды Марцела Лички.

Ранее Роман Орещук поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка и выразил надежду, что он порадует болельщиков результативностью, поскольку обоим клубам необходимы три очка.

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