Радимов назвал три минуса Илича, как наставника «Пари НН»

Руководство «Пари НН» сильно рискует, назначив Сашу Илича главным тренером команды. Такое предположение высказал экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов.

«Давайте объективно: чемпионат России он не знает. Футболистов он этих не знает. Особенностей нашего чемпионата он точно не знает. Это три минуса», - приводит его слова «Матч ТВ».

Напомним, что Илич сменил на посту наставника волжан Сергея Юрана, который был уволен после разгромного поражения нижегородцев от грозненского «Ахмата» со счётом 1:5. Ранее в РПЛ сербский специалист никогда не работал, однако после получения приглашения от российского клуба он советовался с трудившимся в «Краснодаре» Владимиром Ивичем.