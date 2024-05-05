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Экс-советник Федуна списал Дзюбу из РПЛ

05 Мая 2024 • 10:02 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.10 X 3.65 2 3.30
06.05 20:30

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что Артём Дзюба уже не тянет уровень РПЛ, и ему лучше покинуть столичный «Локомотив» и саму лигу.

«Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артём был отличным нападающим и большим игроком. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В 26 матчах сезона-2023/2024 на счету Дзюбы четыре забитых мяча и столько же результативных передач. В последнее время Артём перестал попадать в стартовый состав «железнодорожников». По информации некоторых СМИ, это связано с тем, что клуб не планирует продлевать контракт с футболистом, однако в соглашении есть пункт, при выполнении которого оно пролонгируется автоматически.

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