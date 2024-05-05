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Помазан: «Надеюсь, «Балтика» сможем выиграть конкуренцию в борьбе за выживание»

05 Мая 2024 • 09:58 Комментировать
Урал
...
Балтика
1 2.45 X 3.15 2 3.20
06.05 15:45

Евгений Помазан, ранее защищавший цвета калининградской команды, надеется, что клубу удастся сохранить прописку в РПЛ.

На данный момент в активе «Балтики» 26 баллов, команда Сергея Игнашевич располагается на 14 строчке в таблице чемпионата.

- Болею за «Балтику» всем сердцем и надеюсь, что они смогут выиграть конкуренцию в борьбе за выживание. Внизу все очень плотно, если они выиграют несколько матчей, то могут и остаться в РПЛ, - цитирует Помазана «Матч ТВ»,

«Балтика» в прошлом туре при своих болельщиках одолела столичный ЦСКА со счётом 3:1. 6 мая калининградцы в гостях сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура РПЛ, матч начнётся в 15:45 по мск.


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Евро-Футбол.Ру,
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