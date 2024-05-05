Помазан: «Надеюсь, «Балтика» сможем выиграть конкуренцию в борьбе за выживание»

Евгений Помазан, ранее защищавший цвета калининградской команды, надеется, что клубу удастся сохранить прописку в РПЛ.

На данный момент в активе «Балтики» 26 баллов, команда Сергея Игнашевич располагается на 14 строчке в таблице чемпионата.

- Болею за «Балтику» всем сердцем и надеюсь, что они смогут выиграть конкуренцию в борьбе за выживание. Внизу все очень плотно, если они выиграют несколько матчей, то могут и остаться в РПЛ, - цитирует Помазана «Матч ТВ»,

«Балтика» в прошлом туре при своих болельщиках одолела столичный ЦСКА со счётом 3:1. 6 мая калининградцы в гостях сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура РПЛ, матч начнётся в 15:45 по мск.