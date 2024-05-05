Орещук назвал матч «Динамо» и «Сочи» в РПЛ финалом

«Динамо» и «Сочи» проведут во многом судьбоносный для себя поединок в рамках 27-го тура РПЛ. Такое мнение высказал экс-спортивный директор «бело-голубых» Роман Орещук.

«По сути, для двух команд это финальный матч. Если «Динамо» проигрывает и теряет очки, то выбывает из гонки за чемпионство, если «Сочи» теряет очки, то практически вылетает в ФНЛ», - цитирует функционера Metaratings.ru.

В тоже время, по его словам, зрители должны увидеть открытый футбол, поскольку обеим командам необходима победа. А фаворитом Орещук назвал «Динамо», которое будет хозяином поля.

За три тура до финиша сезона «Динамо» на три очка отстаёт от лидирующего «Зенита», занимая третью строчку. Между командами расположился «Краснодар», который имеет одинаковое количество очков с питерцами, однако накануне проиграл «Ахмату».