«Ахмат» принял решение по Адиеву после серии побед

Грозненский «Ахмат» хочет сохранить на посту главного тренера команды Магомеда Адиева. Об этом во время общения с журналистами рассказал гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.

«Приложим все усилия, чтобы он остался», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в рамках 27-го тура чемпионата России «Ахмат» на выезде встречался с «Краснодаром». Грозненский коллектив отпраздновал сенсационную победу над «быками» со счетом 1:0.

После этого успеха подопечные Адиева набрали 32 балла и занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.