Сёмин оценил победу «Ахмата» над «Краснодаром»

В рамках 27-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на выезде минимально переиграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об успехе гостей высказался известный футбольный тренер Юрий Сёмин.

«Раз четыре победы в сложной ситуации, он молодец! Молодцы и игроки, команда, все вместе. На мой взгляд, они выбрались из сложной ситуации», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После 27 туров грозненский коллектив набрал 32 балла и занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Краснодара», то подопечные Мурада Мусаева с 50 очками занимают вторую строчку.