Сёмин назвал единственного конкурента «Зенита» - это не «Краснодар»

Бывший рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин подлился мнением об интриге в борьбе за чемпионский титул РПЛ после поражения «Краснодара» от «Ахмата» (0:1).

«Мне кажется, что интрига закончилась. В интриге осталась одна команда - «Динамо». Посмотрим на «Динамо», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Петербургский «Зенит» является лидером чемпионата России с 50 набранными баллами. В рамках 27-го тура Премьер-лиги подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с воронежским «Факелом».

«Динамо» с 47 очками идет третьим в таблице. В ближайшем поединке «бело-голубые» сыграют против «Сочи».