Агент Гайича: «Прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет»

Агент Раде Калдович, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Милана Гайича, высказался касательно будущего своего клиента в «армейском» клубе.
«Прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет. Я до сих пор жду от них информацию. Но на этой неделе праздники в Сербии и России, возможно, на следующей будет больше информации», - рассказал представитель футболиста в интервью «РБ Спорту».
В нынешнем сезоне Гайич провел 36 поединков во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.
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