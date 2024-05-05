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Агент Гайича: «Прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет»

05 Мая 2024 • 09:26 Комментировать

Агент Раде Калдович, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Милана Гайича, высказался касательно будущего своего клиента в «армейском» клубе.

«Прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет. Я до сих пор жду от них информацию. Но на этой неделе праздники в Сербии и России, возможно, на следующей будет больше информации», - рассказал представитель футболиста в интервью «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне Гайич провел 36 поединков во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич
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