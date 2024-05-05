Глебов: «Не удивлюсь новому чемпиону в РПЛ»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов в разговоре с журналистами заявил, что не будет удивлен, если в этом сезоне РПЛ будет новый чемпион.

«Нет, не удивлюсь. Наверное, потому что в игре «Динамо» - «Зенит» я какого-то превосходства не увидел. Поэтому, наверное, в этом сезоне меня смена чемпиона не удивит», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 50 набранными баллами. На второй позиции с таким же количеством очков находится «Краснодар», сыгравший на один матч больше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47).