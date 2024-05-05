Бубнов назвал точный счёт в матче «Урал» - «Балтика»

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:0. Обе команды стоят на вылет, график тяжелый, нужно выигрывать в каждой встрече. Здесь будет бойня, футболисты будут ложиться костьми. Отдам небольшое преимущество «Уралу», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Урала» против «Балтики» состоится на стадионе в Екатеринбурге завтра, 6 мая. Начало встречи запланировано в 15:45 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 15-е место в таблице, а гости – 14-е.