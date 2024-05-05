Сафонов ответил на вопрос о работе с Ивичем и Мусаевым

Вратарь Матвей Сафонов, защищающий цвета «Краснодара», не стал сравнивать Владимира Ивича с Мурадом Мусаевым.

Напомним, под руководством сербского специалиста «быки» долгое время лидировали в таблице чемпионата, однако после возобновления весеннего отрезка сезона «Краснодар» потерпел несколько поражений и тренер был уволен из клуба, вместе него команду возглавил Мурад Мусаев. В субботу «быки» под руководством Мусаева на своём поле уступили «Ахмату», встреча завершилась со счётом 0:1.

- Наша задача - выходить и играть, выполнять задачу того тренера, который сейчас руководит командой. Лично у меня, как у капитана, вопросов ни к одному, ни к другому тренеру нет, - цитирует Сафонова «Матч ТВ».

«Краснодар» в случае победы над «Ахматом» мог возглавить таблицу РПЛ, сейчас лидирует «Зенит», у которого впереди матч против «Факела».