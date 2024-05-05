Радимов: «Адиев мне безумно нравится»

Владислав Радимов, ранее выступавший за «Зенит» и сборную России, высказался о наставнике «Ахмата» Магомеде Адиеве.

4 мая грозненский коллектив нанёс поражение «Краснодару» в гостях, тем самым клуб еще больше обезопасил себя от зоны вылета. «Ахмат» не знает поражений в РПЛ на протяжении четырёх матчей.

- Адиев мне безумно нравится. С опытом он стал еще сильнее. Адиев распрямил крылья и сделал у себя боевитую команду, которая побеждает в четырёх играх подряд. Тут руководство клуба попало в точку с тренером, - цитирует Радимова «Матч ТВ».

10 мая грозненцы на выезде встретятся с «Крыльями Советов», игра стартует в 16:00 по столичному времени.