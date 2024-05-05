Титов дал прогноз на матч «Пари НН» - «Спартак»

В матче 27-го тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде встретится с «Пари НН». Об этом поединке высказался бывший игрок «красно-белых» Егор Титов.

«Спартак» не проиграет и тотал больше 1,5». У «Нижнего» совсем разладилась игра сзади. Забить даже 2 мяча «Спартак» может. Но и 1:1 могут сыграть, если нижегородцы смогут на характере упереться», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ, а «красно-белые» - четвертое.