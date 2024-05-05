Салихова: «В российском футболе мужчин прощают за 33 ошибки, а женщин — ни за одну»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной.

«Важен не пол, а профессионализм. Но в российском футболе мужчин прощают за 33 ошибки, а женщин — ни за одну. Поэтому российский футбол и находится за бортом мирового с судейскими скандалами и неумением пользоваться ВАР», — приводит слова Салиховой Sport24.

В итоге тренер получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком на год.

К слову, после 29 туров «Енисей» с 40 баллами занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги.