Радимов: «Не хочет «Краснодар» быть чемпионом»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о домашнем поражении «Краснодара» от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура чемпионата России. «Быки» неожиданно проиграли со счетом 0:1.

«Не хочет «Краснодар» быть чемпионом, не хочет даже бороться за чемпионство. Если ты хочешь стать чемпионом, ты должен умереть, но добыть эти три очка», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После вчерашнего фиаско краснодарский коллектив с 50 баллами остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидирующий «Зенит» может увеличить отрыв от соперника, если на выезде одолеет воронежский «Факел».