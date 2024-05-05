Экс-футболист «Спартака»: «Слишкович всё делает правильно, просто отличник»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых» Владимира Слишковича.
«Пока не очень понятно, что за тренер Слишкович, какой результат он покажет. На данный момент он все делает правильно, просто отличник. Но это не значит, что руководители сделают на него ставку», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».
Напомним, что под руководством Слишковича «народная команда» провела пять поединков, в которых одержала три победы и дважды сыграла вничью. В настоящий момент московский клуб с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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