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Геркус: «Чемпионская гонка «Краснодаром» проиграна»

05 Мая 2024 • 07:16 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об осечке «Краснодара» в матче 27-го тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом». «Быки» сенсационно уступили на своем поле со счетом 0:1.

«Огненного мая у «Краснодара» не получится. Мусаев набрал 11 очков из 21. Это чуть больше 50%. Чтобы претендовать на чемпионство, нужно набирать 2/3 или больше. Гонка «Краснодаром» проиграна, остаться бы в медалях», - оставил сообщение Геркус в своих социальных сетях.

После 27 поединков краснодарский коллектив с 50 баллами занимает второе место в таблице. Лидирует с таким же количеством очков «Зенит», который имеет игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Илья Геркус
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