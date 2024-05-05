Геркус: «Чемпионская гонка «Краснодаром» проиграна»

«Огненного мая у «Краснодара» не получится. Мусаев набрал 11 очков из 21. Это чуть больше 50%. Чтобы претендовать на чемпионство, нужно набирать 2/3 или больше. Гонка «Краснодаром» проиграна, остаться бы в медалях», - оставил сообщение Геркус в своих социальных сетях.